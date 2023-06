Ida Platano non riesce a dormire in vacanza I fan senza scrupoli | «È la menopausa»

Nuovo, durissimo sfogo da parte della nota dama del trono over di Uomini e Donne ,. Uomini e Donne,: "Siete impazziti Non so se è il caldo, il Covid o comunque siete persone davvero maligne, cattive e piene di rabbia repressa" Non è la prima volta che quest'...furiosa si è scagliata contro i suoi follower su Instagram per ribadire il rispetto che chiede ai suoi fan. Soprattutto quando riguarda il suo ruolo di mamma , la dama del Trono Over di ...fiume in piena sui social: la offendono per l'ennesima volta e la giudicano come madre ma lei non ci sta ...

Ida Platano, lo sfogo sui social: «Mi chiamano al negozio per insultarmi, ma siete impazziti» leggo.it

Nel corso delle ultime ore Ida Platano si è resa protagonista dell'ennesimo sfogo social rivolto a coloro che la criticano come madre ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...