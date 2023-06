Ida Platano non riesce a dormire in vacanza I fan senza scrupoli | ' È la menopausa'

, ex dama di Uomini e Donne , si trova in vacanza in Puglia e, tra una giornata in spiaggia e un aperitivo con vista sul mare , tiene aggiornati i suoi follower sulla sua vita privata e ...Si è concessa un weekend al mareche anche questa mattina ha dato il buongiorno ai suoi follower su Instagram mostrando un panorama mozzafiato. La dama di Brescia però proprio ieri sera, prima di andare a cena, ha fatto ...Nuovo, durissimo sfogo da parte della nota dama del trono over di Uomini e Donne ,. Uomini e Donne,: "Siete impazziti Non so se è il caldo, il Covid o comunque siete persone davvero maligne, cattive e piene di rabbia repressa" Non è la prima volta che quest'...

Ida Platano, lo sfogo sui social: «Mi chiamano al negozio per insultarmi, ma siete impazziti» leggo.it

Protagonista di Uomini e Donne preoccupa: "Non riesco proprio più a dormire" Si è concessa un weekend al mare Ida Platano che anche questa mattina ha dato ...