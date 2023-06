Ibra | Tonali farà bene in Premier Io al Milan da dirigente? Vediamo che succede…

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato I cinque italiani del Newcastle prima diE' ormai fatta per il passaggio del centrocampista bresciano ai Magpies: definiti gli ......ammesso- . Con lui ho un buon rapporto, abbiamo lavorato insieme, abbiamo vinto. Ma non so cosa sia successo, mi spiace per Paolo, perché lui è una bandiera del Milan'. Una battuta anche,...Milan, daun consiglio a. Ritorno al Milan Le parole dello svedese . Ibrahimovic e l'abbraccio a Maldini . Da Bergamo, dove ha presenziato a un evento di natura promozionale, ...

Ibra: "Coi miei consigli Tonali è pronto per la Premier. Maldini Mi spiace, è una bandiera" La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - BERGAMO, 26 GIU - Il futuro di Sandro Tonali in Premier "Ce la farà", parola di Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante rossonero, reduce dall'addio al calcio ...Intervenuto a margine di un evento di natura commerciale tenutosi a Bergamo, Zlatan Ibrahimovic si è soffermato su diversi temi di stretta attualità a forti tinte rossonere: dal suo possibile futuro i ...