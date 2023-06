Tutti avrebbero voluto capire cosa si siano detti: 'In realtà ci siamo detti solo poche parole - ha ammesso- . Con lui ho un buon rapporto, abbiamo lavorato insieme, abbiamo vinto. Ma non so ...Si erano messi inche dopo tutti quei personaggi non potevo fare nient'altro, almeno era l'... Ma ancheera molto tranquillo: è arrivato, ha detto le sue battute poi ha ripreso il suo aereo ...Nel 2007/08 l'Inter, inalla classifica dalla sesta giornata, arriva all'ultima partita di ... "Poi Mancini venne da me", scrive Zlatan nell'autobiografia best seller Io,del 2011. "...

Ibra ha in testa il Milan: “Forse tra un mese sono in ritiro” CalcioMercato.it

Dopo il ritiro dal calcio giocato, lo svedese ripercorre la sua carriera dedicando un ricordo commosso all'amico di una vita, il primo a credere fermamente in lui. Nel post, però, si dimentica l'Inter ...Ibra chi Bla, bla bla. Sarà lui a schivare il collegamento ... La vittoria del 23 settembre è tutta sua: segna di testa facendo valere tutti i suoi 197 centimetri, si procura il rigore segnato dal ...