I viaggi segreti dell’imperatore Adriano a Ostia | la straordinaria scoperta nel sito archeologico

(Di lunedì 26 giugno 2023) Si sa, Roma è una città ricchissima di storia e la meravigliosa quantoeffettuata sul litorale ne fornisce l’ennesimo esempio. Svelate le memoriegrazie una preziosa lastra di pietra incisa e restituita dagli interri diAntica. Sette righe scritte in un frammento di marmo bianco sono state sufficienti per raccontare i, con tanto di date precise, fatte di partenze e di ritorni tra i vari territori. Delle vere e proprie cronache del 128 d.C. quelle che vengono raccontate, descritte con dovizia di particolari in quello che rappresentata a tutti gli effetti un “reperto diimportanza”. Rabbia cittadina aAntica, nel ...

Imperatore Adriano, i viaggi segreti svelati dagli scavi di Ostia: la scoperta eccezionale della stele ilgazzettino.it

L'installazione di un'attrazione come «Jumanji» richiede un progetto accurato, ricerche di mercato, 20 milioni di euro e un anno di lavori ...Benvenuti nel nuovo numero di InViaggio! Nella puntata di oggi della nostra Newsletter, Lorenzo Nicolao ci racconta di «Andare per Fari», scritto da Luca Bergamin, libro che illustra il patrimonio dei ...