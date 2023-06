I tumulti russi non scuotono i mercati Rublo giù ma poi recupera | borsa di Mosca piatta Sale il gas

(Di lunedì 26 giugno 2023) Reazione nel complesso molto sobria quella deidopo il weekend di caos che ha interessato laa. In avvio di contrattazioni ilha risentito brevemente dell’accaduto, arrivando a perdere fino al 3% sul dollaro, toccando i minimi degli ultimi 15 mesi. Tuttavia a metà giornata gran parte del calo era statoto con la valuta russa scambiata a 85,1 dollari. Ladiperde circa l’1%. Gazprom arretra dello 0,4%, Lukoil del 2%. Sul mercato di Amsterdam il gas viene scambiato a 33,1 euro al megawattora, in rialzo del 2% rispetto a ieri. Dopo aver toccato un minimo di 23 euro lo scorso primo giugno il gas ha ripreso a salire nelle ultime tre settimane, preoccupa la prossima scadenza degli accordi per il transito dall’Ucraina delle forniture provenienti dalla ...

... la Russia è attraversata da una serie di

Le recenti complicazioni nate in Russia non sembrano aver impattato sui mercati finanziari europei. Come interpretare la mossa del Gruppo WagnerIl prezzo del petrolio può subire uno shock a causa delle vicende in Russia: perché Mosca è importante per il mercato del greggio e cosa aspettarsi.