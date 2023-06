(Di lunedì 26 giugno 2023) AGI -riammette ie bielo, allinenadosi agli altri tornei del Grande Slam, ma imporrà regole severe per la loro partecipazione. Dopo che nell'edizione del 2022 l'All England Club li aveva esclusisanzione per l'invasione dell'Ucraina, quest'anno potranno competere purché firmino una dichiarazione scritta dità. Il documento impegnae bieloa non esprimere sostegno per l'invasione dell'Ucraina o per le leadership dei loro presidenti, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko. Inoltre non potranno "indossare o farsi ritrarre con alcun capo che contenga un'immagine, un simbolo, un'insegna o un emblema" che indichi sostegno alla guerra o ai regimi di Mosca e Minsk. I ...

AGI - Wimbledon riammette ie bielorussi , allinenadosi agli altri tornei del Grande Slam, ma imporrà regole severe per la loro partecipazione. Dopo che nell'edizione del 2022 l'All England Club li aveva esclusi ...La causa poi resa nota è un attacco di panico a quanto pare a seguito di una conversazione con Simon sulla posizione deiriguardo la guerra. In un'intervista rilascia a Btu , Tsurenko ...La grande novità di quest'anno è la riammissione dei ie bielorussi, assenti lo scorso anno. Come noto lo spagnolo Rafael Nadal non sarà presente per via dell'infortunio muscolare che ...

I tennisti russi e bielorussi ammessi a Wimbledon come neutrali AGI - Agenzia Italia

Niente bandiere, simboli o sponsorizzazioni 'politiche' e dovranno firmare una dichiarazione in cui accettano l'esclusione in caso di violazioni ..."Quello che vediamo dimostra la fragilità del regime russo e dimostra quanto sia difficile per Putin essere resiliente. (ANSA) ...