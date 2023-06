I segnali che non conosci per fermare subito la passeggiata del tuo cane e salvare la sua vita Non ignorarli!

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi Notizie Con l'estate in arrivo, diventa importante proteggere i nostri amici a quattro zampe dal surriscaldamento. In questo articolo, un veterinario condivide i segni di surriscaldamento da tenere d'occhio mentre si porta a passeggio il proprioe le precauzioni necessarie per ere il rischio di colpo di calore. Scopri i consigli per mantenere il tuofresco e al sicuro durante le passeggiate estive. Di cosa parliamo in questo articolo... Ecco una lista riassuntiva degli argomenti dell'articolo: La difficoltà dei cani a rimanere freschi in estate I segni di surriscaldamento da tenere d'occhio Cosa fare in caso di surriscaldamento Avvertimenti per i proprietari di cani anziani, con patologie o sovrappeso Pericoli per i cani durante le passeggiate in estate Pericoli per i cani durante i barbecue Come proteggere il ...