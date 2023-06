I rapitori mandano un video alla polizia | come sta lo chef italiano

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Idellosequestrato nel suo ristorante in Ecuador hanno contattato lae ora potrebbe seguire una richiesta di riscatto. Panfilo Colonico, questo il nome del ristoratore abruzzese originario di Sulmona, in provincia dell'Aquila, è stato prelevato venerdì da alcuni uomini che sono entrati armi in pugno nel suo locale, "Il Sabore mio" a Guayaquil, vestiti da poliziotti. Nelle ultime ore l'uomo è apparso in uninviato daiagli investigatori. Un breve filmato che ritrae Colonico vivo e in buone condizioni di salute mentre l'uomo parla con i suoi sequestratori. L'idea da parte dei famigliari e dipendenti del ristorante che loha aperto lo scorso ottobre diventato in poco tempo uno dei locali più gettonati in Ecuador, è ...