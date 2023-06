I mercenari della Wagner lasciano Rostov tra gli applausi della folla

... con la fallita rivolta guidata da Yevgeny Prigozhin, a capo deibrigata Wagner. L'euro resta sopra quota 1,09 dollari e passa di mano a 1,091 (1,0884 venerdi' in chiusura) e a 156,...In rialzo i prezzi del gas in avvio di settimana, dopo l'escalation di tensioni in Russia nel corso del fine settimana, con la fallita rivolta guidata da Yevgeny Prigozhin, a capo deibrigata Wagner. I future del gas scadenza luglio, scambiati ad Amsterdam, hanno segnato una prima posizione a 34,25 euro al megawattora, contro i 32,507 euro di venerdi'. Hanno poi ...... guidata da Yevgeny Prigozhin, a capo deibrigata Wagner. I prezzi, saliti nel fine settimana, hanno ridotto i rialzi quando la marcia su Mosca e' stata interrotta. Cosi' al momento i ...

Chi sono i mercenari del Gruppo Wagner, legione "fantasma" Avvenire

(Teleborsa) - I mercati asiatici sono in ribasso, dopo uno straordinario fine settimana in Russia che si è concluso con il ritorno alle loro base mercenari del gruppo Wagner, dopo che un accordo aveva ...Ci sono ancora moltissimi aspetti da chiarire riguardo la fallita rivolta del gruppo paramilitare di mercenari Wagner, tentata in Russia fra sabato e domenica. Non si sa ancora che fine farà il gruppo ...