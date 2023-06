I Ferragnez hanno rotto le p**le a tutti | crollo di like e introiti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu – Quanto non se ne potesse più dei(ovvero la coppia influencer Fedez e Chiara Ferragni) era chiaro ai più avveduti da tempo. Ciò che sconvolge adesso, però, è come la coppia medesima, la più cliccata del web, stia iniziando a stancare perfino la sua pletora di fan., è crisi nera Ildelle interazioni è imponente, quello deipure. I, da qualche tempo, non registrano più i numeri degli anni d’oro. Per la precisione sono gli ultimi mesi ad aver registrato la crisi social della coppia. Sempre meno fan e follower, per una crisi improvvisa e a quanto pare vertiginosa. Chiara Ferragni e Fedez, crollano isui social. Su quali siano le cause del, è dibattito aperto. La più gettonata sembra essere anche la più ...

Fedez e Chiara Ferragni sono in vacanza per qualche giorno in Puglia con i figli, Leone e Vittoria . Chiara si è ... Il motivo Alcuni follower non hanno per niente apprezzato la "domanda" - evidentemente ironica - ...

Secondo gli esperti Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo una seria crisi di popolarità: meno like, meno commenti, meno prestazioni. Il castello dorato scricchiolaLa prima puntata del Tim Summer Hits paga lo scotto di andare in onda il giorno seguente al maxi-concerto Italia Loves Romagna. Con gli stylist in apparente sciopero, artisti più o meno noti cercano d ...