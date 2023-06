I Coldplay omaggiano Milano con O mia bela Madunina

A ogni città la sua canzone. Dopo l'omaggio a Napoli e a uno dei suoi cantautori più celebri Pino Daniele, questa sera a Milano il frontman dei, Chris Martin , si è esibito sulle note di "O mia bela Madunina", brano simbolo del capoluogo lombardo, composta in parole e musica da Giovanni D'Anzi nel 1934. Dopo le due date nel capoluogo ...in concerto allo stadio Maradona di Napolila città, prima tappa italiana del loro tuour, cantando 'Napule è' di Pino Daniele . Il tributo è di quelli che non lasciano indifferenti. ...Ancora una volta isi sono mostrati una potente macchina da live, capaci di mettere in scena uno spettacolo convincente e affascinante. Questa sera la band replica a Napoli e poi si ...

I Coldplay omaggiano Milano, Chris Martin canta O mia bela ... Music Fanpage

Dopo sei anni dagli ultimi indimenticabili concerti in Italia del 3 e 4 luglio 2017 a Milano allo Stadio San Siro, la band capitanata da Chris Martin tornerà quindi in Italia… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...