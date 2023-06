(Di lunedì 26 giugno 2023) L'inflazione non va in vacanza, anzi. L'esame del 2023 si farà ricordare non tanto per il caldo quanto per il caro - viaggi che sta mettendo a dura prova le tasche delle famiglie italiane. CARO AEREO ...

...alloggi un aumento medio del,6% in un anno, con picchi diversi da città a città. SALASSO A FIRENZE In testa alla classifica del caro - alberghi c'è il capoluogo toscano, dove i listini di, B&......04 - L' UOMO CON I PUGNI DI FERRO - 1 PARTE 22:08 - TG COM 22:- METEO. IT 22:15 - L' UOMO CON I ...00 - Alessandro Borghese - 4 Ristoranti Monaco 20:15 - Bruno Barbieri - 4Puglia 21:30 - Cops -...... è avvenuto ieri all'interno di un van bianco nel cortile dell'Trezzini di San Pietroburgo, ... 25 giu:44 Russia, Giorgia Meloni riferirà alle Camere Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...

Hotel +13%, ristoranti +7%. Andare a Sharm costa come volare a New York leggo.it

L’inflazione non va in vacanza, anzi. L’esame del 2023 si farà ricordare non tanto per il caldo quanto per il caro-viaggi che sta mettendo a dura prova le tasche delle ...Si allunga la lista dei «nemici» degli italiani per la stagione estiva in corso. Oltre il caldo afoso, ora ci si mette anche il boom dei prezzi e delle tariffe. I cittadini ...