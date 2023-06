“Ho perso il controllo” Serracchiani si schianta col monopattino

Gli osservatori si chiedono quantosarà in grado di esercitare il leader bielorusso ... ma haanche il sostegno del popolo russo e di molti dei suoi militari . Per le strade di Rostov ...... i Wagner, la cui consistenza - si dice - avrebbe toccato i 25 mila effettivi, hannomolti ... erodendo ulteriormente il suosugli apparati militari'. Il New York Times scrive che l'...Come pure la perdita didi città importanti come Rostov sul Don e Voronezh . Nel suo ... Patto mefistofelico Putin sembra aver, hanno notato in diversi, il monopolio dell'uso della forza.

Serracchiani, col monopattino contro un'auto: "Ho perso il controllo del mezzo" Liberoquotidiano.it

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe perso il controllo della sua utilitaria, finendo in un fossato. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalla macchina. E ...Quando si cerca di dimagrire bisogna tener conto di quali fattori influenzano la perdita di peso. Si tratta di un mix di aspetti del tutto individuali che possono far cambiare anche di molto le aspett ...