Hiv | identificato un composto che può attivare e consentire l’eradicazione i serbatoi latenti del virus

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Unmolecolare, che attiva ildell’immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) latente nelle cellule, si è rivelato un promettente trattamento per ildell’immunodeficienza umana (HIV). Lo dimostra lo studio condotto da un gruppo di ricerca multi-istituzionale, guidato da ricercatori della Tokyo Medical and Dental University (TMDU) e pubblicato sull’European Journal of Medicinal Chemistry. Lo studio fornisce un contributo significativo per il trattamento deldell’immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1), ilalla base della sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids). Ildell’immunodeficienza umana (HIV) è difficile da eliminare. Sebbene la replicazione virale possa essere inibita dalla terapia antiretrovirale (ART), che di solito viene somministrata ...