Hien all’Atalanta | Scalvini può partire?

(Di lunedì 26 giugno 2023) L‘Atalanta si rinforza in difesa chiudendo per il centrale svedese del Verona, classe 1999, Isak. I nerazzurri si sono cosi cautelati in vista della sempre più probabile partenza del loro gioiellino, sul quale si registra il forte interesse del Napoli. Solo sondaggi, invece, per l’attacco dove rimane incerta la permanenza di Zapata e Hojlund.SPINGEAL NAPOLI? I nerazzurri hanno fortemente voluto questo tassello in difesa versando circa 10 milioni di euro nelle casse del Verona che appena un anno fa lo aveva prelevato dal Djurgarder per 3 milioni. Gioisce soprattutto il tecnico Gasperini che a questo punto potrà colmare il buco che lascerà Giorgio, sul quale è in forte pressing il Napoli che lo vuole per sostituire il partente Kim, ormai vicinissimo al Bayern ...