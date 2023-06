Hertha Berlino | UFFICIALE | addio a Boetius

... ma nelle ultime ore, riporta Kicker si è fatto sotto il Lione che secondo Kicker ha presentato già una prima offerta ufficiale da 10 milioni di euro all'rifiutata però perché ritenuta ...Ma il belga dell'potrebbe giocare alla fine in un altro campionato. Dodi Lukebakio © LaPresse - Calciomercato.itSecondo 'Kicker', in Germania, si è fatto avanti con una certa ...Commenta per primo L'ha ricevuto la prima offerta, dal Lione , per l'attaccante belga Lukebakio . Lo scrive Kicker , sul giocatore anche Inter e altre squadre di Serie A.

Kicker - Lukebakio, prova lo scatto l'Olympique Lione: offerta ufficiale all'Hertha Berlino Fcinternews.it

Dopo il rinnovo di Andrea Belotti, la Roma cerca altri rinforzi per quel che concerne il reparto offensivo, in primis per soppperire all'assenza di Abraham che resterà ai box fino al prossimo anno. In ...Un vento di novità soffia sul calciomercato della Roma. La squadra giallorossa, guidata da José Mourinho, è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, dopo l’infortunio del centravanti inglese ...