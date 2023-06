Hawkeye | sembra che Marvel abbia grandi piani per la Kate Bishop di Hailee Steinfeld

(Di lunedì 26 giugno 2023)sta preparando il terreno per il futuro diin, interpretata da, si è affermata sin dalla prima stagione come uno dei personaggi preferiti dai fan MCU di, la serie disponibile su Disney+ con protagonista Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton/Occhio di Falco. Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su. Nel finale di stagione della prima stagione diha aiutato Barton a porre fine alle macchinazioni di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) e della Tracksuit Mafia. Ora iStudios sarebbero impegnati a creare un futuro in grande nel franchise per la giovane ...

... Far From Home Venom: La furia di Carnage Spider - Man: No Way Home MorbiusDoctor Strange ...che le storie del franchise diventeranno molto più complesse. Aggiungete a tutto la serie ......della serie). Kamala le fa notare come nel mondo ci siano altre eroine come loro e che dovrebbero fare squadra, menzionando anche la figlia di Scott - Lang aka Ant - Man. La scena...... mache bisognerà aspettare un po' di più per vederli pronti. Sfortunatamente, non si può ... con Kingpin come guest star nella serie Disney+e Matt Murdock che è apparso brevemente in ...

Hawkeye: sembra che Marvel abbia grandi piani per la Kate Bishop ... Movieplayer

Marvel sta preparando il terreno per il futuro di Kate Bishop in Hawkeye. Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld, si è affermata sin dalla prima stagione come uno dei personaggi preferiti dai f ...