Harry e Meghan vogliono cambiare il cognome Windsor

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il principeMarkle si trovano in una fase complessa del loro percorso di indipendenza economica. La coppia, infatti, ha stracciato alcuni accordi che aveva siglato con importanti aziende, tra cui Spotify e adesso cerca di ridisegnare il proprio brand con nuove prospettive lavorative. In quest’ottica – secondo alcuni media – la coppia starebbe pensando diaddirittura. Nonostante la faida famigliare, infatti, il principee i suoi figli sono legati alla casata deie alla corona inglese. Il duca di Sussex non ha potuto evitare di essere presente agli impegni più importanti della monarchia, come l’incoronazione di suo padre Carlo III. Ma le cose potrebberopresto e nuovamente in peggio. Secondo quanto riferito, infatti, ...

Leggi Anchepronti a cambiare cognome: vogliono farsi chiamare Spencer I motivi della chiusura del podcast Un bell'affronto per i duchi di Sussex che si sono visti anche chiudere il ...non erano produttivi, siamo rimasti delusi" . Così anonimi dirigenti di due giganti come Netflix e Spotify definiscono le ultime insoddisfacenti fatiche professionali dei duchi del ...L'impero finanziario diMarkle sta velocemente precipitando nell'abisso del fallimento. Così come il loro matrimonio. Infatti, i Sussex sono considerati da tutti un flop e nessuno vuole più collaborare con ...

Si offusca il brand “Meghan e Harry”, gli insider: “Sono improduttivi” la Repubblica

La duchessa di Sussex aveva scritto personalmente alla popstar, che aveva rispedito al mittente l'invito per mezzo del suo portavoce ...Anonimi dirigenti di due giganti come Netflix e Spotify definiscono “deludenti” le ultime fatiche professionali dei duchi del Sussex, giudicate non ...