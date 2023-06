“Hai cambiato faccia” Lory Del Santo irriconoscibile | la nuova foto sciocca tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023)Delvive a Los Angeles adesso. Non si vede da un po’ in tv, ma è un personaggio noto aanche perché ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo nel lontano 1975. Lo scorso anno era all’Isola dei Famosi come naufraga e su Instagram resta comunque attiva. Ma l’ultimo post ha generato un polverone. Laè stata scattata in strada a Los Angeles: un selfie dove però secondo molti la showgirl sarebbe. Ma cosa ha fatto al volto, è la domanda che molti si stanno facendo dopo lasocial. “Il sole splende in giro per il mondo. Bisogna andarlo a trovare. Non ti fermare”, la didascalia lasciata daDela corredo dell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma non è il messaggio, è la ...