Hai bevuto un bicchiere di acqua fredda? Ecco quando e perché potresti andare incontro ad una congestione

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 26 giugno 2023) Bere und’può costarti anche la vita in estate a causa dellacome difendersi. L’estate è la stagione più bella e più attesa dell’anno. Si può finalmentein spiaggia e soprattutto si può staccare dal duro lavoro. Certamente anche d’estate i lati negativi non mancano. Innanzitutto ci sono le zanzare che ci disturbano, ci rovinano le serate e le nottate. In secondo luogo c’è l’inflazione che ha reso i costi di ombrelloni e sdraio veramente proibitivi. In estate laè un grave pericolo ed è importante capire come difendersi – grantennistoscana.itAd ogni modo l’estate è sempre la stagione del divertimento e del relax, ma i medici consigliano di stare attenti. Innanzitutto bisogna stare attenti all’abbronzatura. ...