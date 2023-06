Ha dolori lancinanti | va in ospedale ma la rimandano subito a casa | poi la tragedia

Leggi su tvzap

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una donna, Lucia Gobbi, ha denunciato un caso di malasanità. È successo in Italia, a Tolmezzo, in provincia di Udine e la protagonista è la madre di Lucia, Diomira. La donna si è recata incon. Una volta arrivata nella struttura sanitaria, il personale ha sottovalutato il problema. Poi la. Cos’è successo? La diagnosi del male che aveva ha scioccato la famiglia. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Incidentel Palocco, parla il parroco: come sta la mamma di Manuel Leggi anche: Aria condizionata in auto: maxi multe in arrivo. Ecco quando si rischia Tolmezzo, caso di malasanità: hama non la curano La figlia della vittima di un caso di malasanità in Italia ha parlato al Messaggero Veneto, per denunciare ...