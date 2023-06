Gundogan | «Per me era Barcellona o niente | ma niente potrà spezzare il mio legame col City»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ilkayè un nuovo giocatore del. Subito dopo l’ufficializzazione del suo ingaggio da parte del club blaugrana,ha pubblicato una lunga lettera su The Players Tribune in cui dice addio al Manchestere rivela i motivi per cui ha scelto il. Ne riportiamo alcuni stralci.lascia ildopo sette anni. «Oggi è agrodolce. Gli addii non sono mai facili, ma con questa squadra è ancora più difficile. Quando ho dovuto dare la notizia ai ragazzi che stavo lasciando nella nostra chat di gruppo, ero molto emozionato. Mi mancheranno tutti, onestamente. Ma sono felice di poter dire che me ne vado da campione e nel mio cuore non ho altro che amore per il club. Quanti calciatori possono dire addio come capitano di un triplete?». Ma ...