Guatemala | le elezioni tra astensione e vantaggio della destra

(Di lunedì 26 giugno 2023) Domenica si è svolto il primo turno dellepresidenziali in. Tutto sembrava indicare che la candidata died ex first lady, Sandra Torres, avrebbe vinto senza necessità di ballottaggio. Tuttavia, il voto nullo è stata la prima scelta degli elettori (con il 17,4%), come riferisce l’emittente Bbc, per cui nessun candidato ha ottenuto la maggioranza. L’è stata la più altastoria, con il 58% dei voti mancanti. Torres ha avuto solo il 14,9% dei voti, mentre un’altra sorpresa è stato il risultato raggiunto da Bernardo Arévalo, candidato di centrosinistra e figlio dell’ex presidente Juan José Arévalo, con il 12,3% dei voti. Manuel Conde, candidato del partito “Vamos”, è arrivato terzo con l’8% e Armando Castillo, del partito Viva, con 7,4% è arrivato quarto. Il ...

Si profila un ballottaggio, in, per lepresidenziali, dopo il primo turno di ieri, caratterizzato da alcuni scontri e accuse di brogli, in un contesto dove viene denunciata grande corruzione, frammentazione, ...Scontri in, mentre gli elettori si recavano alle urne per eleggere il nuovo presidente, per rinnovare il parlamento e le 340 amministrazioni locali. In una delle stagioni elettorali più tumultuose ...Dopo anni di governi sempre meno democratici, c'è preoccupazione per la tenuta dello stato di diritto nel ...

Le elezioni in Guatemala, con poca opposizione Il Post

Una forte astensione e un gran numero di voti nulli e bianchi sono i protagonisti dello scrutinio elettorale in corso in Guatemala al termine delle elezioni generali svoltesi domenica.America latina (Internazionale) In corso gli scrutini. Elezione caratterizzata da una forte astensione, un gran numero di voti nulli e bianchi e il clamoroso exploit della sinistra, data per scomparsa ...