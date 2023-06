GTWC Europe | 24h Spa | 71 GT3 in scena nella maratona per la maratona delle Ardenne

(Di lunedì 26 giugno 2023) A meno di un mese dalla 24h Le Mans, tutto è pronto da Spa-Francorchamps per una nuova 24h, unacompetizioni più importanti al mondo per quanto riguarda il panoramaruote coperte. La sfida che ci apprestiamo a commentare sarà la terza del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup, evento valido anche per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Il campionato continentale di SRO e la serie globale di Stephane Ratel si uniscono per unain cui tutto può succedere con ben 71 auto presenti ai nastri di partenza di una competizione che l’anno prossimo celebrerà il proprio centenario. L’anno scorso Mercedes vinse con Akkodis ASP e l’assodato tridente composto da Raffaele Marciello/Daniel Juncadella/Jules Gounon. L’elvetico e l’andorrano tornano insieme ...

