Grumello del Monte | scontro tra più auto | 4 persone coinvolte

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 giugno 2023)del. Incidente lunedì mattina, 26 giugno, adel, in località Campagna. Intorno alle 8, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, più di due veicoli si sono scontrati lungo la strada provinciale 85. Quattro le: due ragazzi di 19 e 20 anni, e due donne, una di 28 anni e una di 36. Sul posto è arrivata un’ambulanza per valutare le condizioni delleche si trovavano all’interno dei veicoli. Per consentire rilievi e soccorsi, il traffico ha subito dei rallentamenti.