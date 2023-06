Grona Lund | incidente sulle montagne russe | un morto e 9 feriti per un vagone deragliato

Secondo quanto ha riferito la Tv svedese, l'incidente è avvenuto al parco di, che è successivamente stato evacuato per consentire i soccorsi: sul posto sono giunte ambulanze, mezzi dei ...Domenica, al parco divertimentidi Stoccolma, in Svezia, un trenino di una montagna russa è deragliato dai binari, causando la morte di ...E' di un morto e 14 feriti, tra cui alcuni bambini, il bilancio di un incidente sulle montagne russe nel luna park dia Stoccolma, in Svezia. Lo riporta l'agenzia di stampa Tt citando i gestori del parco divertimenti. L'emittente Svt riferisce che tra i 14 feriti, sette sono ricoverati in ospedale. I ...

Incidente sulle montagne russe Gröna Lund in Svezia: un trenino deraglia, un morto e molti feriti

Tragedia in Svezia: a Stoccolma deraglia un vagone delle montagne russe, morta una persona. Il parco divertimenti è stato chiuso temporaneamente.Un morto e nove feriti, tre dei quali gravi. Chiuso il parco dove si è verificato l'incidente AGI - Un vagoncino che stava circolando sui vertiginosi binari delle montagne russe in un Luna Park a Stoc ...