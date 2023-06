Grecia | il conservatore Mitsotakis giura per il suo secondo mandato da premier

(Di lunedì 26 giugno 2023) Kyriakosha prestatomento per unda primo ministro della. La cerimonia si è svolta al palazzo presidenziale, davanti alla presidente Katerina Sakellaropoulou e all’arcivescovo Ieronymos. «Abbiamo un fortee una maggioranza parlamentare, il nostro sarà un governo di duro lavoro e risultati pratici», ha detto il, citato dall’agenzia stampa greca Ana-Mpa.ha promesso riforme e cambiamenti, ricordando di aver sempre voluto un governo con un solo partito. La lista dei suoi ministri sarà resa nota solo nel pomeriggio mentre il nuovo Parlamento s’insedierà lunedì prossimo.è il leader di Nea Demokratia Nea Demokratia, il partitodi ...

Elezioni Grecia: Mitsotakis giura e annuncerà i nuovi ministri in serata. La maggioranza è solida, ma la forte astensione e l'estrema destra gettano un'ombra sulle prossime elezioni europee.Sono tre i temi correlati alle elezioni greche, vinte dal premier uscente, il conservatore Kyriakos Mitsotakis, che investono il Mediterraneo e quindi anche l’Italia: migranti, gas e Ppe. Ovvero dossi ...