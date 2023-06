Gli elettori di Kyriakos Mitsotakis fanno festa con fumogeni, canti e bandiere per le strade della capitale Atene dopo il trionfo elettorale che ha consegnato al premier uscente conservatore la ...... l'Europa affoga al largo dellaTorna in parlamento il partito di estrema destra 'Spartani' (... 'I prossimi giorni non saranno giorni dima giorni di lavoro. Non abbiamo tempo da ...... la fiamma effettuerà, come da tradizione, una staffetta di nove giorni in, prima della ... dove ci saranno due giorni dinel porto turistico di Roucas Blanc, sito olimpico per la ...

Grecia, festeggiamenti per le strade di Atene per il trionfo elettorale di Mitsotakis - Mondo Agenzia ANSA

Gli elettori di Kyriakos Mitsotakis fanno festa con fumogeni, canti e bandiere per le strade della capitale Atene dopo il trionfo elettorale che ...Maggioranza assoluta nel Parlamento greco stando ai primi exit poll delle elezioni politiche in corso. Il partito Nuova democrazia del ...