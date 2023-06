Gravina e i diritti tv Serie A | «ci eravamo illusi che i risultati delle italiane in Coppa avrebbero dato appeal»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Durante il Consiglio Federale, il presidente della Figc Gabrieleha parlatoproposte per itv dellaA, dichiarando: «E’ chiaro che l’offerta debba essere direttamente proporzionale anche alla qualità del prodotto che viene messo sul mercato. Tutti pensavamo, forse ciun po’, che isquadreun. Ma la domanda che ci dobbiamo porre sul made in Italy, che l’Italia ha perché ha una forza scolpita nella storia, è se sia giusta la qualità del prodotto che noi offriamo. Su questo probabilmente dobbiamo fare una riflessione su un progetto molto più ampio e complesso. Noi viviamo all’80% sulle revenue ...

...all'80% sulle revenue collegate ai. Dove il nostro mondo, quello legato alla Figc e tutte le componenti per caduta, siamo soci di minoranza, in base alla legge Melandri', prosegue, ......all'80% sulle revenue collegate ai. Dove il nostro mondo, quello legato alla Figc e tutte le componenti per caduta, siamo soci di minoranza, in base alla legge Melandri ', prosegue, ...... fino alle ultime conseguenze, per difendere i propri. Forti con i deboli e deboli con i ... Altro polverone sull'istituzione continentale sul calcio e su Ceferin (e anche su, suo vice), ...

Gravina: «Diritti tv Ci eravamo illusi con i risultati dei club in Europa» Calcio e Finanza

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – Diritti tv “E’ chiaro che l’offerta deve essere direttamente proporzionale anche all’appeal e alla qualità del prodotto che viene messo sul mercato. Tutti pensavamo, for ...CAMPOBASSO - Roberto Gravina candidato presidente per il centrosinistra scrive ai cittadini molisani. Sotto il testo della sua lettera.