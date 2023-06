Grande Fratello VIP 8 | tutto sul possibile rinnovo degli opinionisti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sono in corso intense speculazioni riguardo alla potenziale revisione del team diper la prossima edizione del noto reality show, ilVIP 8. Sebbene nessuna decisione sia stata ufficialmente annunciata, le voci riguardano untotale del team di. Previsti cambiamenti tra gliSonia Bruganelli, veterana del programma dopo due edizioni, non farebbe più parte del cast, se i rumor fossero veritieri. Allo stesso tempo, Orietta Berti potrebbe non riuscire a bilanciare il doppio impegno come opinionista nelVIP e come coach nel nuovo programma “Io Canto”, che andrebbe in onda a settembre su Canale 5. Di conseguenza, il team di...