Grande Fratello | una famosa cantante prossima concorrente? Mistero sui social

(Di lunedì 26 giugno 2023) Arrivano nuovi indizi dai: Viola Valentino si prepara a diventare unadel? Proseguono le voci intorno alla nuova edizione del. Nelle scorse ore sono state confermate alcune indiscrezioni riguardanti il format che a partire da settembre tornerà in onda su Canale Cinque. Nelle ultime ore ha alimentato particolare curiosità un movimentodi Viola Valentino, celebree showgirl particolarmente in voga negli anni ’80. Laha condiviso un post di una pagina fan su Instagram (@GFnews ) taggando anche l’account ufficiale del programma Mediaset: è una conferma di partecipazione oppure un appello? Già in passato la Valentino avrebbe dovuto far parte del cast del reality ...

Sebbene ci si trovi ormai di fronte alla rottura numero 125 dei donnalisi, ovvero di Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi, questa è la prima che avviene fuori dalla casa delVip . È stata gestita dai due vip in modo differente: lei ha fatto una diretta social in cui in lacrime spiegava di essersi sentita maltrattata, mentre lui ha scritto un post in cui ha ...Sul sito si legge solo: Montrucchio, che è balzato agli onori del successo nel lontano 2001, quando ha partecipato alla seconda edizione del, nel corso della sua carriera ha prima ...... ma è anche un lungometraggio che si pone l'ambizione di portare sulschermo una delle ... né un sovrano costretto a "improvvisarsi" re per sanare i danni fatti dai sentimenti del...

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi sbotta indignata sui social: "Non si può continuare così!" ComingSoon.it

Proseguono le voci intorno alla nuova edizione del Grande Fratello. Nelle scorse ore sono state confermate alcune indiscrezioni riguardanti il format che a partire da settembre tornerà in onda su Cana ...E se per partecipare ad un reality doveste sborsare dei soldi Impossibile, penserete. E invece vi sbagliate (o quasi). I casting della nuova edizione del GF sono iniziati, ma qualcuno potrebbe (con t ...