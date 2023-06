Grande Fratello… a pagamento!

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 26 giugno 2023)Fratello E se per partecipare ad un reality doveste sborsare dei soldi? Impossibile, penserete. E invece vi sbagliate (o quasi). I casting della nuova edizione del GF sono iniziati, ma qualcuno potrebbe (con tutte le ragioni di questo mondo) storcere il naso. Il 7 luglio i provini itineranti faranno tappa a Roma (unica finora prevista nel Lazio), più precisamente nel parco divertimenti Cinecittà World. Ed è qui che la gratuità inizia a traballare: garantita per rendere i provini accessibili a tutti, nel caso della tappa romana una piccola nota recita: “Il casting è gratuito. Per accedere al parco è necessario acquistare il biglietto di ingresso, acquistalo qui con lo scontoFratello!”. Sembra una presa in giro: il casting è gratuito ma per farlo bisogna pagare l’ingresso al parco. Annuncio Va bene, si parla di 22 euro ma è proprio ...