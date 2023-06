(Di lunedì 26 giugno 2023) Round numero 9 del mondiale di Formula 1 2023 , che fa tappa a Spielberg. Sarà un fine settimana intenso perché in occasione del GP d'tornerà il format della sprint race, per tre giorni di ...

Ore 18.30 Pre sprint race Ore 19.00 Sprint Race GP(differita) Ore 19.45 Post sprint race DOMENICA 2 luglio Ore 18.00 Pre gara Ore 19.00 GP(differita) Ore 21.00 Post gara

GP Austria: gli orari di Sky, NOW e TV8 Autosprint.it

Tanta azione nel prossimo fine settimana: per la nona prova del campionato 2023 torna la sprint race, con qualifiche tradizionali anticipate al venerdì e giornata di sabato tutta dedicata alla mini ga ...Circuito F1 Austria: L'azione prenderà il via il 30 giugno 2023 alle 13:30 sul circuito del Red Bull Ring per il decimo appuntamento della stagione.