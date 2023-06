Governo | Schlein | ' sfiducia su Santanchè? Intanto ascoltiamo cosa ha da dire' **

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Aspettiamo lain aula, non abbiamo capito quando verrà per rispondere non a noi ma all'Italia. Il Pd ha presentato anche una interrogazione: può un ministro avere un debito con lo Stato? In Italia e in Europa ministri si sono dimessi per fatti ben meno gravi". Lo ha detto Ellya Oggi è un altro giorno, su Raiuno, aggiungendo: "Una mozione di? Un passo alla volta,venga a riferire,ha da. Fa piacere che con noi a chiederlo ci siano anche arrivati Lega, FI e, con estremo ritardo, la Meloni".

Non perché la peggiore destra di sempre è ora al, quanto per non aver costruito una ... fino alla clamorosa e positiva svolta con la leadership di una giovane donna come Elly. Abbiamo ...'Laè un leader d'importazione, una testimonial del mondo liberal americano, ma non è in ... L'alternativa dia sinistra può nascere solo fuori dal Parlamento. Serve una soluzione ...M ilano rilancia la battaglia per i diritti con il corteo del Pride, il primo con alla destra di Giorgia Meloni Le Famiglie Arcobaleno in testa al corteo Milano Pride,: "Non permettete a nessuno di farvi sentire sbagliati" Trascrizione dei figli, parla una delle mamme ...

Ultimo'ora: **Governo: Schlein, 'sfiducia su Santanchè Intanto ... La Svolta

"La maternità surrogata è radicalmente sbagliata per il bambino, il pride non tutela i diritti dei minori", la stoccata di Mario Giordano a Elly Schlein ...La sfida principale è fra il candidato del fronte progressista, Roberto Gravina, sindaco M5S di Campobasso, e quello di centrodestra, il sindaco di Termoli Francesco Roberti (Forza Italia).