Governo | Santanchè sfida la sinistra | «Dimettermi io? E su che cosa? Siamo seri…»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sorpresa: l’informativa in Parlamento di Daniela, finora richiesta a pieni polmoni dall’opposizione, «non basta più». Leggere, per conferma, le parole del capogruppo al Senato dell’Alleanza Verdi ePeppe De Cristofaro: «La ministra si deve dimettere». Era prevedibile, dal momento che la montagna di accuse lanciate dalla trasmissione Report contro la responsabile del dicastero del Turismo sembra con ogni probabilità destinata a partorire il classico topolino. Il timore della, come scappa di ammettere allo stesso capogruppo Avs, è che al Senato «la ministra si difenderà ed esporrà la sua versione dei fatti». E allora tutti giù per terra. I rosso-verdi: «L’informativa non basta più, deve lasciare» Che il clima di strumentalizzazione attorno alla vicenda stia per mutare, è certezza che si ricava anche ...

Angelo Bonelli, parlamentare di Avs, ha duramente attaccato la ministra del Turismo delMeloni. "L'arroganza al potere oggi ha un volto e un nome: Daniela Santanché, che persiste nel non ...La coalizione diproverà a spingere per il rinvio nella capigruppo della Camera in ... A caso. Come se non bastasse, l'esecutivo deve vedersela con le opposizioni in pressing su ...Roma, 26 giu " "L'arroganza al potere oggi ha un volto e un nome: Daniela, che persiste nel non rispondere ai fatti documentati emersi dalla trasmissione Report, tra gli altri". Lo dice Angelo Bonelli, deputato e co - portavoce nazionale di Europa Verde.