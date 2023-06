Governo | M5s rinnova richiesta | ' Santanchè in aula | calendarizzare subito'

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu (Adnkronos) - Il M5s, con Vittoria Baldino, in apertura della seduta alla Camera hato inladi una capigruppo peral più presto una seduta per permettere alla ministra del Turismo Danieladi "spiegare al più presto i gravissimi fatti in cui è coinvolta". Il M5s aveva già avanzatoformale con una lettera dei capigruppo in tutti e due rami del Parlamento, ribadendolo anche in

Renzi a Metropolis: “Sul Mes il governo rischia di farsi male. Io stampella C’è già il M5S” la Repubblica

"Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia. Non abbiate preoccupazioni e aspettate serenamente": ad affermarlo la ministra Daniela Santanché parlando con i gi ...