Governo | Bonelli | ' in 4 giorni 25mila firme online per dimissioni Santanchè'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "L'arroganza al potere oggi ha un volto e un nome: Daniela, che persiste nel non rispondere ai fatti documentati emersi dalla trasmissione Report, tra gli altri". Lo dice Angelo, deputato e co-portavoce nazionale di Europa Verde. "Non si tratta di seguire ciecamente Report, ma di rispondere alle denunce dei lavoratori e delle lavoratrici, alle contestazioni relative alla mancata remunerazione dei fornitori e al fatto che i dipendenti in cassa integrazione a zero ore lavorassero presso le sue aziende, senza dimenticare il debito che ha accumulato con lo Stato, pari a 2,7 milioni di euro. La, Ministra della Repubblica, deve rispondere a tutte queste accuse”, prisegue. "Per quanto ci riguarda, una Ministra della Repubblica che ha generato solo debito con le sue aziende, non può ...