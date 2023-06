Gossip Uomini e Donne | coppia del Trono Over si lascia a sorpresa

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una delle coppie del popolare programma televisivoha fatto parlare di sé, ma non per il lieto fine tanto sperato, Silvia e Sabino, protagonisti del, avevanoto il dating show insieme verso la fine di aprile 2023, facendo pensare a molti che avrebbero avuto un futuro insieme. Tuttavia, a, dopo soli due settimane dall’addio al programma, laha deciso di separarsi e prendere strade diverse., le dichiarazioni di Silvia sulla fine della relazione In una recente diretta su Instagram con la pagina Fralof, Silvia Zanin, ex dama del, ha raccontato i dettagli della rottura con Sabino. Durante l’intervista, Silvia ha ammesso di aver scelto ...

Il giovane aveva deciso di partecipare ae donne quasi per gioco e nel programma si era subito trovato in sintonia con l'allora tronista Giulia. Lei lo scelse a discapito di Alessandro ......III ha affidato quel diario - e altri documenti classificati come "top secret" - a uno degli... E di sicuro non ci penserà il signor Whybrew a dare soddisfazione ai patiti di royal. Un ex ...Single(Tentatori) Marco, 38 anni di Padova, imprenditore. Ha diverse attività di famiglia. Ha la passione per la montagna, ha fatto per 10 anni il boy scout. Tommaso, 34 anni di Maniago (...

Uomini e Donne, furia Ida Platano: "Mi chiamano al negozio per ... ComingSoon.it

Sui social, Federico Nicotera continua a tacere sulla crisi in corso con Carola: i fan puntano il dito contro la ragazza ...Scopriamo meglio insieme chi sono Mirko e Perla Temptation island: età, lavoro, altezza, peso Instagram e molto altro su di loro ...