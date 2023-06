Golpe in Russia | Prigozhin rompe il silenzio | cosa ha detto – LIVE

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ha a dir poco del clamoroso quello che sta succedendo in queste ore in. Nel corso della notte, il gruppo mercenario Wagner ha annunciato di aver preso il controllo dei siti militari della città di Rostov (snodo cruciale per l’esercito di Mosca e per la guerra in Ucraina), nonché di un aeroporto. Ad annunciarlo è stato direttamente il capo del gruppo, Yevgeny, il quale dice di essere nel quartier generale della città in un video pubblicato su Telegram, dove è immortalato dietro decine di uomini in uniforme, armati e dal volto coperto. La situazione Il colpo è stato percepito anche da Vladimir Putin, che secondo le agenzie di stampa internazionali (così come confermato poi anche dal Cremlino) dovrebbe parlare alla Nazione tra pochi minuti. Ma Mosca sta già cercando di attutire il colpo. A mezzanotte, le vie della capitale erano già state ...

Lo ha detto il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin in un messaggio audio di 11 minuti, in cui dà la sua versione di quanto avvenuto negli ultimi giorni in, ma non rivela il luogo dove si trova....russi per il tentatodi Prigozhin. Lo rende noto la Tass aggiungendo che 'l'inviato Usa ha detto ai rappresentanti russi che Washington non ha nulla a che fare con la situazione in'. 26 ...... giornalista e storico inviato di esteri, 'come fanno tutti i presunti esperti didagli Anni ... Negri, come risponde a coloro che invece sono certi della teoria del fintoRispondo ...

Di Yevgeny Prigozhin si erano perse le tracce da giorni. Il capo della Wagner sarebbe stato avvistato al Green City Hotel di Minsk. Lo scrive il Kyiv ...La Wagner, ha spiegato il suo capo in un audio di 11 minuti, avrebbe dato vita alla sua marcia verso Mosca per "esprimere una protesta" e "non per rovesciare il governo del Paese" ...