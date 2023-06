“Golpe finto” La tesi choc del dissidente anti-Putin

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Continuano ad infittirsi i misteri lungo il tentativo didi Stato da parte del gruppo mercenario Wagner contro Vladimir. Dopo aver ordinato alle proprie milizie il ritiro dalle aree e dai siti militari occupati a Rostov, il leader Prigozhin è letteralmente sparito in queste ultime ore. Ieri sera, sono stati ritrovati documenti e 43 milioni in contnella sua abitazione, ma del luogo in cui si trova il capo della Wagner non sono circolate notizie. Mistero Prigozhin Alcuni media locali hanno affermato che Prigozhin non si recherà in Bielorussia, come invece mediato due giorni fa da Lukashenko, perché c’è il concreto rischio di un suo assassinio da parte del regime russo. Dall’altra parte, però, secondo l’imprenditoreIlja Ponomariov sarà solo di passaggio nel territorio dell’alleato di Mosca, ...