Gli uomini delle caverne si mangiavano a vicenda? La scioccante scoperta degli scienziati!

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi Notizie Scoperto cannibalismo tra i Cavemen: secondo uno studio, le ferite osservate su una tibia fossile dimostrano chiaramente che i nostri antenati praticavano il cannibalismo, anche se sembra più probabile che lo facessero per nutrirsi piuttosto che per motivi rituali e culturali. I preistorici Hannibal Lecter erano simili alla forma di scimpanzé, robusti e bassi, appartenenti alle specie conosciute come Homo erectus o Homo habilis. Scopriamo di più su questa pratica antica che ci rivela tanto sulla vita dei nostri progenitori. Di cosa parliamo in questo articolo... Gli antenati dell'uomo praticavano il cannibalismo già 1,45 milioni di anni fa Le ferite su una tibia fossilizzata dimostrano questo fatto Il cannibalismo avveniva quando la caccia si faceva difficile La carneindividui uccisi era mangiata per nutrirsi I preistorici che hanno praticato il ...