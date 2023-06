Gli addestratori dell’Ai che usano ChatGpt | la carenza di personale in Russia e la nuotata pre-ufficio

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’ALLENATORE NEL PALLONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALECosa succede se pure i lavoratori che per pochi spiccioli addestrano le intelligenze artificiali decidono di “imbrogliare” e subappaltare a loro volta il proprio lavoro a? Il cortocircuito viene descritto bene in uno studio svizzero titolato “Artificial Artificial Artificial Intelligence”, di cui ha parlato la Mit Technology Review, secondo cui una parte significativa di coloro che lavorano allenando l’Ai nelle parti più povere del mondo avrebbe cominciato a esternalizzare il proprio lavoro alle macchine per fare più in fretta e guadagnare di più. Chi sono gliCi vuole un’incredibile quantità di dati per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale a svolgere attività specifiche in modo accurato e affidabile. Molte aziende pagano operai digitali, delocalizzati per lo più tra ...