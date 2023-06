Glamorous | la recensione | quando Ugly Betty incontra Emily in Paris

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 giugno 2023) Miss Benny e Kim Cattrall brillano tra glitter e lustrini in, la dramedy Netflix che racconta il dietro le quinte di un'azienda di cosmetici, attraverso lo sguardo della comunità LGBTQIA+. Il mondo della moda ha sempre affascinato l'audiovisivo perché poteva far scontrare l'idealismo del protagonista di turno che si trovava catapultato in un universo apparentemente frivolo e superficiale proprio con quell'ambiente lavorativo, agguerrito e quasi diabolico. Lo stesso può valere per il mondo dei cosmetici e a provare a dare una risposta in questo senso arriva Netflix con la suache, come spiegheremo nella nostra, si presenta come un incrocio train. Lo fa mettendo al centro il contrasto di cui parlavamo ma dandogli ...