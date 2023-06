Giuntoli potrebbe essere liberato a luglio | a mercato abbondantemente cominciato Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 giugno 2023) Secondo quanto scrive LaNapoli, il direttore sportivo del Napoli, Cristianodal suo incarico con il club partenopeo ainoltrato. Vale a dire quando ilsarebbe già. Il quotidiano scrive infatti che non c’è ancora una data fissata per il prossimo incontro tra il direttore sportivo del Napoli e il presidente De Laurentiis, per cui i tempi della questionero inesorabilmente dilatarsi. Anche se l’atteggiamento del patron del Napoli sembra essersi ammorbidito, non sono previste novità imminenti. Il quotidiano scrive: “ro dilatarsi ancora, invece, i tempi relativi al divorzio di Cristiano ...