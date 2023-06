Giuntoli | nuovo contatto con De Laurentiis giovedì 29 giugno CorSport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni scrive che la data del prossimo incontro tra Cristianoe il presidente del Napoli, Aurelio De, per provare a trovare un accordo per la separazione, sarà il 29. Scanavino ha fissato a fine mese la scadenza per la risposta del direttore sportivo. Senon riuscirà a trovare un accordo con De, la Juventus proseguirà con Giovanni Manna. Zazzaroni scrive: “Da tempo il vertice juventino pensa a Cristiano– si narra addirittura di un’offerta scritta, ma le parti smentiscono, visti i tempi. Individuato come l’ideale riferimento tecnico di società, allenatore e squadra,è legato al Napoli fino a2024 e soltanto in queste ore, non per scelta sua, può ...

... nonostante gli screzi degli ultimi mesi con Francesco Calvo e nonostante l'imminente arrivo di Cristiano, non proprio in cima alle preferenze del tecnico livornese. In caso di clamoroso ...Sono molti i nodi da sciogliere per i bianconeri, a cominciare da quello legato aldirettore sportivo che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà CristianoLa speranza forse di tutti si racchiude dietro quel cognome che possa accendere dii cuori ...avrà fatto il primo grande acquisto per la Juventus

Allegri, Rabiot e le cessioni: prende forma la nuova Juve di Giuntoli Calciomercato.com

Potrebbe essere questa la settimana di Cristiano Giuntoli alla Juventus, la dirigenza bianconera ci spera per poter dare una certezza di organizzazione societaria e cominciare a lavorare ...Giuntoli ad inizio settimana dovrebbe ottenere il via libera da De Laurentiis per lasciare il Napoli e passare alla Juventus ...