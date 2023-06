Giuntoli-Juve | ore calde in casa Napoli | presto l’incontro con ADL

1 Questa è la settimana del passaggio di Cristianodal Napoli alla Juventus. Ormai volge al termine il braccio di ferro col presidente Aurelio De Laurentiis , che ottiene il punto. Infatti, come appreso da Calciomercato.com , il direttore ...Individuato come l'ideale riferimento tecnico di società, allenatore e squadra,è legato ... In caso di mancato accordo tra Aurelio e il ds, laproseguirebbe con Giovanni Manna".Osimhen, ci sarà la proroga del contratto per mettere in sicurezza una vendita da 150 milioni, conviene consegnarlo allao tenerlo per un anno fermo e ben pagato Il Bari, fallita la ...

