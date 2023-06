Giorgio Locatelli | «Vi racconto i gusti di Re Carlo»

(Di lunedì 26 giugno 2023) «Vengo da un villaggio di mille abitanti, Corgeno, in provincia di Varese. Immaginate l’emozione quando mi sono trovato un re alla mia tavola»., 60 anni, chef con ristorante stellato a Londra (e alle Bahamas e Cipro), giudice a MasterChef Italia (show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy e Sky alla tredicesima edizione), sa bene che parleremo anche di questa «confidenza» con i reali inglesi. Anzi, partiamo da qui. Manda ogni anno un tartufo bianco a? «Vero, e lui mi ringrazia cortesemente, con una lettera scritta a mano che conservo tra le cose più care. Ma mi faccia raccontare perché gli mando il tartufo». Prego. «La storia parte da Antonio Carluccio, micologo e pioniere della cucina italiana a Londra. Aveva un ristorante e riforniva di funghi Buckingham Palace. Andato in pensione, continuò a portare ...

Lo chef Giorgio Locatelli rivela le scelte reali nel menù della sua Locanda stellata di Londra. E un segreto: «Ogni anno porto a corte un tartufo bianco, lui ne va matto».Carattere tenebroso ma illuminato dai riflettori è chef divisivo e grande attore: ama "impiattarsi" il contrario di quello che è ...