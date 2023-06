Giorgia Soleri svela come mai lei e Damiano David non avevano mai parlato della loro relazione aperta

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nelle ultime settimane, leader dei Maneskin, si sono ritrovati al centro dell’attenzione per viafine, durata ben sette anni. A darne l’annuncio era stato il cantante, dopo che sul web si erano diffusi diversi video che lo riprendevano mentre baciava Martina Taglienti, grande amica di Victoria, bassistaband. Se in un primo momentoaveva deciso di rimanere in silenzio, limitandosi ad unfolloware su Instagram tutti i componenti dei Maneskin, a distanza di un giorno dall’annunciorottura, l’attivista avevato che a determinare la finesua storia connon era ...

Sono passate due settimane appena dalla fine della relazione tra Damiano David e, ma tante sono le cose successe. Dalla rivelazione sulla frequentazione segreta dell'attivista milanese in tempi non sospetti al flirt con l'attrice hard del leader dei Maneskin, fino ..., dopo Damiano dei Maneskin apre un profilo su un'app di incontri L'ex fidanzata del frontman della rock band si è registrata su Bumble, specificando che non desidera niente di serio, ...Non c'è un giorno che non si parli di loro:e Damiano David si sono ormai detti addio. Sembrava che la decisione fosse stata presa di comune accordo ma a distanza di qualche settimana dall'accaduto potrebbe esserci del ...

Giorgia Soleri, bye bye Damiano. Si iscrive all’app Bumble e spiega: “Astenersi aspiranti papà, non voglio be… La Stampa

L'ex fidanzata di Damiano dei Maneskin ha risposto alle domande dei fan sulla fine della loro relazione: dalla gelosia alla relazione aperta fino ai giudizi ...L’ex fidanzata del frontman della rock band si è registrata su Bumble, specificando che non desidera niente di serio, solo bere qualcosa in compagnia. E nessun bebè: «Non ne voglio» D amiano addio. Gi ...