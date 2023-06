Giorgia Soleri al concerto di Rosalía | l’ironia del web | “Potevi scrivere qualcosa sul patriarcato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Non c’è pace per. Dopo la fine della sua storia con Damiano, frontman dei Maneskin, la modella e attivista è finita di nuovo nelle polemiche. E questa volta solo per aver partecipato ad un. Qualche giorno fa, infatti, dopo aver partecipato al Pride di Milano, è andata aldella cantante spagnola, trascorrendo un bella serata estiva all’insegna del divertimento, tra musica e amici. Molti utenti, però, ne hanno approfittato peri soliti commenti velenosi sotto al post su Instagram con cui documentava la serata: “sul, però”, e ancora: “Femminista? Non sai neanche di cosa parli!”. Per non parlare di qualcuno che ha voluto fare ...